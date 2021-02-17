Россиянка заставила банк вернуть деньги за ошибочные начисления по ипотеке
Правда, для этого понадобились десять лет и помощь профессиональных юристов.
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Спустя 10 лет судов жительница Екатеринбурга смогла добиться от банка возврата денег за ошибочные начисления по ипотеке. Об этом случае пишет местное издание Е1.
Женщина взяла ипотеку в 2007 году, а судиться начала с 2010-го. Банк стал списывать деньги из её кредитных платежей в счёт покрытия неустойки.
"Когда у человека просрочка по кредиту, начисляется ещё и неустойка. И ошибка в том, что человек платит сумму, банк из неё берёт деньги и засовывает их в неустойку. Это крайне неправильно, потому что это тормозит погашение кредита. Человек может даже не добраться до погашения процентов, потому что они идут на неустойку", — пояснил юрист Дамир Садритдинов, который помогал женщине.
В январе отчаявшаяся женщина обратилась к журналистам и даже грозила банку письмом президенту, так как её задолженность составляла уже 150 тысяч рублей. Кроме того, она требовала выплатить ей 48 тысяч, которые была вынуждена переплатить за кредит. Только после этого банк извинился перед клиенткой.
"Компания <…> пересчитала сумму кредитной задолженности заёмщика, также были отменены все пени и штрафы, начисленные по состоянию на начало 2021 года. Вопрос с выплатой денежной компенсации за несвоевременное исполнение решения суда также полностью урегулирован", — рассказали в пресс-службе банка.
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