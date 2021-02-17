Элемент давления на Россию: МИД прокомментировал требование ЕСПЧ отпустить Навального

Требование Европейского суда по правам человека отпустить из-под стражи Алексея Навального — это элемент давления на Россию. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя обращение инстанции.

"Мы рассматриваем это решение как ещё один элемент в кампании давления на нашу страну. В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны... Это всё звенья одной цепи", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".