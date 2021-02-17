Учитель начал объяснять химию через аниме в TikTok и стал популярным блогером
У него уже 200 тысяч как взрослых, так и юных подписчиков.
Фото © Instagram / wanna_be_teacher
Через японское аниме "Наруто" свой предмет решил объяснять алма-атинский учитель химии Улан Усенов. Благодаря необычной подаче он стал весьма популярен в соцсети "Тикток": всего за полтора месяца на его канал подписалось около 200 тысяч человек.
"Времени было много — снимал одно видео в день. Культура аниме плотно засела в головах наших детей. Я считаю, что это неплохо, потому что когда-то с таким же успехом люди увлекались английской литературой. И я, как фанат аниме, решил направить их интересы в правильное русло", — рассказал учитель-новатор в диалоге с местным изданием Tengrinews.kz.
Он считает своей маленькой победой то, что доказал: популярным в "Тиктоке" можно стать, снимая не только развлекательный контент. Он также рад, что его поддерживают не только ученики (которые часто подкидывают новые идеи для видео), но и его коллеги, которые считают его начинание благим делом и всячески его подбадривают.
Напомним, что ранее стать ближе к молодёжи решили и в МИД РФ Ведомство тоже завело аккаунт в "Тиктоке".
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