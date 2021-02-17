Парикмахер заливает лица клиентам горячим воском, и его видео в TikTok напугали даже экспертов
Барбер уверяет, что его методы абсолютно безвредны.
Видео, которые снимает нидерландский парикмахер Реназ Исмаэль для своего "Тиктока", вызывают у зрителей весьма противоречивые чувства. На кадрах парень совершает необычную эпиляцию: заливает клиентам горячим воском лицо, шею и уши, а потом с силой удаляет. При этом для защиты бровей и ресниц используются специальные бумажные полоски.
Однако дело не только в том, что ролики у некоторых вызывают шок. Дерматологи и косметологи считают, что такой способ удаления волос приносит больше вреда, чем пользы, и создаёт риск ожогов, удушья и воспаления кожи, пишет Би-би-си.
Но сам Реназ настаивает, что процедура безвредна и популярна у него на родине — Ближнем Востоке. Просто он её немного усовершенствовал и стал закрывать воском всё лицо.
Скриншот © TikTok / kapsalonfreedomboxmeer
При этом ролики барбера набирают миллионы просмотров, а на его страницу подписалось более 854 тысяч человек. И эксперты боятся, что пользователи начнут повторять эту процедуру сами.
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