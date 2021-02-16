Блогерша из Киева с самыми большими скулами показала зубы без коронок, и это зрелище ужаснёт любого
Девушка не скрывает от подписчиков даже самые неприглядные моменты.
Фото © Instagram / justqueen88
Украинская блогерша Анастасия Покрищук прославилась благодаря своим аномально большим скулам, сделанным с помощью косметологов. Теперь девушка решилась на ещё одно преображение, подготовку к которому с радостью продемонстрировала подписчикам в "Инстаграме".
Экс-участница шоу "Пацанки" показала фото из кабинета стоматолога, где предстала с обточенными под коронки зубами. Блогерша ранее уже подвергалась подобной процедуре в Турции, но захотела изменить цвет эмали. "Сделали крутые. Но я хочу белее. Сейчас будет ещё ненатуральней, к чему я и стремлюсь. И за зубы я не боюсь, так как через пару-тройку лет планирую импланты", — заявила она в комментариях.
Несмотря на то что некоторых подписчиков фото ужаснуло, многие оценили подход Анастасии к ведению блога. Юзеры поблагодарили её за "годный контент".
Это вам не плюшевый фотошоп бархатных блогеров, за что я тебя люблю, малышка 💌
Даже на onlyfans контент не такой классный 😂😂
Когда умеешь делать годные фото 🔥😂😂😂
Не перегибайте палку!
Анастасия кардинально изменила внешность в 26 лет. По словам девушки, она тогда работала продавцом и была очень недовольна тем, как выглядит. "Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я урод. Работала продавцом, ничего не ела, собирала деньги на увеличение губ. Как только накопила, сразу побежала к косметологу. Просто обожаю колоть морду", — признавалась она в интервью "КП в Украине". Блогерша привыкла к повышенному вниманию и косым взглядам и не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у необычной инста-дивы было увеличение груди.
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