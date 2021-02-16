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Дочь Ренаты Литвиновой устроила откровенную съёмку в снегу, за которую отругает любая мать

Девушка раз за разом удивляет фанатов своими фотосессиями.

16 февраля 2021, 06:51

Фото © Instagram / renatalitvinovaofficiall

Дочь Ренаты Литвиновой повзрослела и не боится выкладывать откровенные фото в соцсетях. 19-летняя Ульяна Добровская поделилась в "Инстаграме" смелым кадром, где позировала в аккуратном чёрном бикини, однако не на фоне лазурных волн и пальм, а стоя босой в снегу.

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

Девушка подняла руки вверх и выпрямила спину, чтобы фигура казалась ещё стройнее, талия тоньше, а живот выглядел совсем плоским. Блондинка с лёгкой полуулыбкой смотрела в камеру и, похоже, совсем не обращала внимания на холод.

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

Подписчики к снимку наследницы звезды отнеслись неоднозначно. Многие восхитились нежной красотой юной девушки, которая унаследовала от мамы всё самое лучшее. Однако других смутило пристрастие Ульяны к пикантным съёмкам.

Нечего сказать кроме слов 😄 Невероятно красивая!!! 😻😻😻

babybarny

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya, renatalitvinovaofficiall

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya, renatalitvinovaofficiall

Я бы женился

samuraiitachi

Как вы любите обнажаться... Показать-то особо нечего

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Ульяна Добровская — единственный ребёнок Ренаты Литвиновой. Актриса родила дочку от бизнесмена Леонида Добровского. Девушка получила хорошее образование во Франции и говорит в том числе на английском и французском языках. Сейчас она занимается модельным бизнесом и снимается в кино.

Чемпионка мира достигла новых высот, обнажив всю свою красоту ради обложки Playboy

Чемпионка мира достигла новых высот, обнажив всю свою красоту ради обложки Playboy

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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