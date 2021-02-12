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Чемпионка мира достигла новых высот, обнажив всю свою красоту ради обложки Playboy

Эффектная внешность девушки не осталась незамеченной.

12 февраля 2021, 10:56
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Фото © Instagram / playboygermany

Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт радует своими достижениями не только мир спорта. Девушка решилась на откровенную съёмку для немецкого Playboy, на обложке которого появится в марте.

Фото © Instagram / playboygermany

Фото © Instagram / playboygermany

Откровенные снимки разместили в инстаграме журнала. На них 30-летняя чемпионка позировала полуобнажённой, хвастаясь идеальной спортивной фигурой и не прикрывая голую грудь.

Фото © Instagram / juliane_seyfarth

Фото © Instagram / juliane_seyfarth

Пользователи не смогли устоять перед красотой Юлиане, о чём немедленно сообщили в комментариях. Они отметили, что девушка настолько соблазнительна, будто создана для знаменитого эротического мужского журнала.

Очень красивая женщина и отличные фото

sarah.rose.greeneyes

Фото © Instagram / juliane_seyfarth

Фото © Instagram / juliane_seyfarth

Супер! Я знал, что ты предназначена для Playboy

marc.auf.tour

Приятно видеть такую красивую женщину в Playboy


anderson_orti

В "Инстаграме" у спортивной красавицы уже более 25 тысяч подписчиков, с которыми она делится и кадрами с тренировок и соревнований, и откровенными снимками. А свой бойцовский характер девушка выражает с помощью цитат. "Неудача — не противоположность успеха, это часть успеха", — гласит одна из записей на её странице.

51-летняя Блёданс так станцевала полуобнажённой перед камерой, что у фанатов телефоны выпали из рук

51-летняя Блёданс так станцевала полуобнажённой перед камерой, что у фанатов телефоны выпали из рук

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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