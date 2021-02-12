Чемпионка мира достигла новых высот, обнажив всю свою красоту ради обложки Playboy
Эффектная внешность девушки не осталась незамеченной.
Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт радует своими достижениями не только мир спорта. Девушка решилась на откровенную съёмку для немецкого Playboy, на обложке которого появится в марте.
Откровенные снимки разместили в инстаграме журнала. На них 30-летняя чемпионка позировала полуобнажённой, хвастаясь идеальной спортивной фигурой и не прикрывая голую грудь.
Пользователи не смогли устоять перед красотой Юлиане, о чём немедленно сообщили в комментариях. Они отметили, что девушка настолько соблазнительна, будто создана для знаменитого эротического мужского журнала.
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В "Инстаграме" у спортивной красавицы уже более 25 тысяч подписчиков, с которыми она делится и кадрами с тренировок и соревнований, и откровенными снимками. А свой бойцовский характер девушка выражает с помощью цитат. "Неудача — не противоположность успеха, это часть успеха", — гласит одна из записей на её странице.
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