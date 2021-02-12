Канделаки выложила фото с таким количеством фотошопа, что её не узнает родная мать
Телеведущая сама сообщила об особенности снимка подписчикам.
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки решила обсудить в "Инстаграме" актуальную тему, заявив, что "искусственная красота победила естественность". И предложила подписчикам порассуждать, что бы они улучшили в себе.
Также 45-летняя телеведущая выложила снимок, на котором позирует в откровенном корсете и джинсах, стоя на лестнице. И на фото Тину не так просто узнать. Однако она не стала скрывать, что улучшила себя с помощью ретуши. "Осторожно! На фото очень много фотошопа", — отметила журналистка.
Осиная талия, идеальная кожа, пухлые губы, пышные формы и неестественно изогнутые перила — пользователям не составило труда разглядеть, насколько трансформировался кадр. Многие юзеры отметили, что Тина им нравится без прикрас и что они сторонники естественной красоты.
Задний фон поплыл 😏😂🤣
Сильно похорошела!!!
А мне больше без фотошопа нравится
Я по-прежнему ценю естественную красоту, природную, её, правда, всё реже встретишь...
При этом ранее телеведущей уже приходилось попадать под волну критики из-за фотошопа. Так, Тину, которая выложила отретушированное фото с обнажённым животом, высмеяла Ксения Собчак.
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Канделаки выложила фото с таким количеством фотошопа, что её не узнает родная мать
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