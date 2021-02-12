Профессор два часа вёл онлайн-лекцию и только в конце заметил ошибку, которая всё ему испортила
Работа преподавателя оказалась напрасной.
Профессор математики Дон Ван из Национального университета Сингапура в шесть часов вечера начал онлайн-лекцию в Zoom. Два часа преподаватель добросовестно просвещал студентов, прежде чем выяснилась одна деталь: всё это время у него не работал звук.
Всё встало на свои места в конце лекции, когда преподавателя стало слышно снова. Дон Ван обратился к студентам: "У вас есть какие-нибудь вопросы?" На что один из смущённых парней ответил: "Здравствуйте, профессор! На самом деле всё это время у вас не было звука, так что мы ничего не слышали с 18:08".
Скриншот © TikTok / queen_yx_
Профессор едва смог сдержать эмоции, узнав, что два часа его работы пошли прахом. А потом извинился, отметив, что, возможно, прочтёт лекцию снова. Его подопечные позже признались, что всячески пытались привлечь внимание наставника и даже успели ему позвонить, но тот не взял трубку, пишет The Independent. При этом 20 человек не покидали трансляцию и терпеливо ждали, когда преподаватель устранит технические неполадки. Дон Ван заявил, что в следующий раз будет иметь мобильный при себе.
WOW-video
Профессор два часа вёл онлайн-лекцию и только в конце заметил ошибку, которая всё ему испортила
сегодня в 07:45
Деревню затопило кровавой водой, но паника прекратилась, когда местным жителям назвали причину
вчера в 15:28
Парень мирно медитировал на горе, пока позади него не начал извергаться вулкан — видео
9 февраля, 13:47
Выбор редакции
Адвокат забыл про камеру во время онлайн-заседания и занялся сексом с клиенткой на глазах у судьи
Преподаватели забыли выключить микрофон после онлайн-экзамена, и студенты услышали ужасные вещи
Эта девушка честно служит в полиции, но превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
Комментариев: 0