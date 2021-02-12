Профессор два часа вёл онлайн-лекцию и только в конце заметил ошибку, которая всё ему испортила

Профессор математики Дон Ван из Национального университета Сингапура в шесть часов вечера начал онлайн-лекцию в Zoom. Два часа преподаватель добросовестно просвещал студентов, прежде чем выяснилась одна деталь: всё это время у него не работал звук.

Видео © TikTok / queen_yx_

Всё встало на свои места в конце лекции, когда преподавателя стало слышно снова. Дон Ван обратился к студентам: "У вас есть какие-нибудь вопросы?" На что один из смущённых парней ответил: "Здравствуйте, профессор! На самом деле всё это время у вас не было звука, так что мы ничего не слышали с 18:08".

Скриншот © TikTok / queen_yx_

Профессор едва смог сдержать эмоции, узнав, что два часа его работы пошли прахом. А потом извинился, отметив, что, возможно, прочтёт лекцию снова. Его подопечные позже признались, что всячески пытались привлечь внимание наставника и даже успели ему позвонить, но тот не взял трубку, пишет The Independent. При этом 20 человек не покидали трансляцию и терпеливо ждали, когда преподаватель устранит технические неполадки. Дон Ван заявил, что в следующий раз будет иметь мобильный при себе.

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