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Друзья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит

Артист по-прежнему не ограничивает себя в общении с представительницами прекрасного пола и не отказывается от вредных привычек.

17 февраля 2021, 13:39

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Летом 2020 года Павел Прилучный официально развёлся со своей супругой Агатой Муцениеце. В качестве причины разрыва называли роман с "папиной дочкой" Мирославой Карпович, которая ездила отдыхать вместе с актёром и его детьми, а позже и вовсе перебралась в особняк артиста. Однако, по словам друзей, сейчас у пары не всё гладко, пишет КП.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich, bugevuge

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich, bugevuge

Видимо, кризис продолжается. Вернуть Агату, которая устала от измен и рукоприкладства, не получилось. Хотя Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку

Друзья актёра

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich, bugevuge

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich, bugevuge

Прилучный не только не называет Карпович своей девушкой, но и нашёл для неё новое определение. Якобы актёр считает её своей помощницей и няней его малышей.

Он говорит: "Можете считать, что Мира — няня моих детей, мы с ней дружим, она помогает мне по хозяйству, когда сын и дочь приезжают"

Друзья актёра

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Проблемы у Павла наметились не только в личной жизни, но и в материальном плане. Съёмочный день артиста стоит 500 тысяч, но в связи с пандемией работы нет. При этом Прилучному нужно платить алименты в размере 100 тысяч рублей в месяц и у него есть несколько долгов. Один из них — около 10 миллионов рублей — за две машины. Сейчас артист съехал из загородного дома, выставив его на продажу.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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