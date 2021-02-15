Как сейчас выглядит сын Елены Яковлевой, который ради мамы согласился свести гроб с лица
Наследнику артистки не привыкать к трансформациям внешности.
Фото © Instagram / tdbndie
28-летний Денис Шальных стал гостем шоу "Док-ток", где предстал в обновлённом виде. Парень начал делать тату ещё в конце одиннадцатого класса. Со временем его тело оказалось почти полностью покрыто рисунками, и сын звезды приобрёл славу фрика. Однако с узорами на лице пришлось нелегко, и Денис решил часть из них свести. Особенно изображение гроба, с которым так и не смогла смириться Елена Яковлева.
Маме не нравится гроб на лице. Я с ним какой-то марафет поднавёл, чтобы он менее напоминал гроб
Скриншот © YouTube / Первый канал. Фото © Instagram / tdbndie
Сейчас рисунок гроба на щеке парня выглядит как бесформенное бледное пятно, но не исчез окончательно. По словам Дениса, избавиться от татуировок оказалось не так просто.
Были попытки их удалить. Это достаточно трудоёмкий процесс. Нужно длительное время ждать между лазерными сеансами. И лицо опухает так, будто тебя избили
Также звёздный наследник признался, что ему сложно было найти общий язык с родителями в подростковом возрасте. Однако сейчас они начали понимать друг друга. Тем не менее со стороны общества принятия Денису добиться сложнее. "Много ограничений, много предвзятости со стороны людей", — отметил парень. Недавно Елена Яковлева рассказала "Теленеделе", что её сын, который перепробовал множество профессий и работал барбером, сдаёт экзамены, чтобы стать дипломированным фитнес-тренером.
WOW-news
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