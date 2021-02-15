Девушка сгорела со стыда, когда заметила, какое фото оставила в разосланном резюме
Героиня оказалась в неловкой ситуации, о которой не смогла молчать.
Марисса Сидвелл из США только недавно окончила Флоридский атлантический университет и вступала в большую жизнь. Девушка с нетерпением принялась искать работу, составила резюме и разослала его сразу в несколько компаний. Но не заметила одну деталь.
Видео © TikTok / arissasid21
Когда Марисса готовила резюме, она воспользовалась готовым шаблоном, где стояла фотография темнокожего мужчины. Девушка забыла поменять снимок, а когда поняла, что случилось, было уже поздно.
Видео со своим провалом американка поделилась в "Тиктоке". На кадрах видно расстроенную героиню, которая смотрит на свою ошибку. "Думаешь, у тебя был плохой день?" — подписала она видео.
Фото © Instagram / marissasid21
Ролик быстро стал вирусным, и пользователи не смогли удержаться от шуток: "Девушка: "Извините, это моё старое фото", "Представляю растерянное лицо сотрудника отдела кадров", "Скажи, что 2020-й действительно тебя изменил", — писали юзеры в комментариях. Однако многие пожелали Мариссе не унывать, заверив, что она ещё найдёт работу мечты.
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