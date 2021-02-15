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Девушка сгорела со стыда, когда заметила, какое фото оставила в разосланном резюме

Героиня оказалась в неловкой ситуации, о которой не смогла молчать.

15 февраля 2021, 08:14

Скриншот © TikTok / arissasid21

Марисса Сидвелл из США только недавно окончила Флоридский атлантический университет и вступала в большую жизнь. Девушка с нетерпением принялась искать работу, составила резюме и разослала его сразу в несколько компаний. Но не заметила одну деталь.

Видео © TikTok / arissasid21

Когда Марисса готовила резюме, она воспользовалась готовым шаблоном, где стояла фотография темнокожего мужчины. Девушка забыла поменять снимок, а когда поняла, что случилось, было уже поздно.

Скриншот © TikTok / arissasid21

Скриншот © TikTok / arissasid21

Видео со своим провалом американка поделилась в "Тиктоке". На кадрах видно расстроенную героиню, которая смотрит на свою ошибку. "Думаешь, у тебя был плохой день?" — подписала она видео.

Фото © Instagram / marissasid21

Фото © Instagram / marissasid21

Ролик быстро стал вирусным, и пользователи не смогли удержаться от шуток: "Девушка: "Извините, это моё старое фото", "Представляю растерянное лицо сотрудника отдела кадров", "Скажи, что 2020-й действительно тебя изменил", — писали юзеры в комментариях. Однако многие пожелали Мариссе не унывать, заверив, что она ещё найдёт работу мечты.

Девушка думала, что делает красивые фото для Tinder, но одна деталь лишила парней сна

Девушка думала, что делает красивые фото для Tinder, но одна деталь лишила парней сна

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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