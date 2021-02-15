120-килограммовая сладкоежка оказалась настоящей красоткой, когда похудела более чем в два раза

После беременности девушка питалась исключительно высококалорийной пищей. Вместе с отсутствием регулярных физических нагрузок её вес вскоре достиг своего пика — 120 килограммов.

Большую часть веса я набрала в десять последних недель беременности, но потом он продолжал расти. Каждую ночь, когда мне было грустно, я брала плитку шоколада и съедала её полностью. Мы ели много еды навынос, но я оправдывалась тем, что я сильно устаю, ухаживая за мальчиками. Я знала, что у меня избыточный вес, но я даже не осознавала, насколько большим он стал Виктория Боуэн

Фото © Instagram / tor.gets.fit

Ужасающая отметка на весах быстро отрезвила австралийку. Она осознала, что не в состоянии активно проводить время со своей семьёй, даже пикник в парке был для неё испытанием. Тогда девушка твёрдо решила похудеть и начала с избавления от сладкого.

Шеннон бегал с ними по детской площадке, а я просто сидела на пледе для пикника. Я просто физически не могла играть так, как это делал он. Я помню, как размышляла о том, что упускаю большую часть своей жизни и жизни моих детей. Мне нужна была его помощь, чтобы подняться с земли, потому что мои колени не выдерживали этого веса. На следующий день я начала свой путь похудения Виктория Боуэн

Фото © Instagram / tor.gets.fit

Каждое воскресенье девушка стала готовить себе меню на неделю, поставив ограничение всего в 50 австралийских долларов (2850 рублей). Как говорит Виктория, это ограничение помогает ей воздерживаться от вредной пищи. С тех пор от сладостей и фастфуда в рационе девушки не осталось и следа. Их заменили овсянка с клубникой на завтрак, тако с рисом и салатом на обед и пита с говядиной на ужин. Перекусы тоже продуманы: вместо батончиков — фрукты, протеиновый коктейль и овощные чипсы.

Фото © Instagram / tor.gets.fit

Также в жизни Виктории впервые с начала беременности появился спорт. Программу тренировок ей составили специалисты. Все эти решения помогли девушке добиться удивительных результатов. За пару лет ей удалось похудеть почти на 50 килограммов, теперь она весит 73 килограмма. Но на этом результате австралийка не останавливается. Она продолжает каждый день гулять с сыновьями и даже часто берёт их с собой в тренажёрный зал, пишет Daily Mail.

Авторы