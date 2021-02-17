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Рианна слишком буквально восприняла совет не надевать бельё, и это фото стало особенным для фанатов

Видимо, певица устала от продвижения своего бренда нижнего белья и решила обойтись совсем без него.

17 февраля 2021, 07:27

Фото © Instagram / badgalriri

Популярная 32-летняя певица Рианна недавно уже порадовала фанатов тем, что выпустила новую линейку нижнего женского белья, приуроченную ко Дню святого Валентина. Красное кружево не скрывало почти ничего, а пэстис и чулки на подтяжках лишь добавляли игривости комплекту. До этого был не менее интересный бело-синий зимний набор из шортиков и прозрачного бра, который привёл поклонников певицы в восторг.

Фото © Instagram / badgalriri

Фото © Instagram / badgalriri

Но на последнем фото девушка, видимо, решила отдохнуть от постоянных стильных съёмок в студии для демонстрации новинок из коллекции Savage x Fenty. Она позировала фотографу на своём балконе на фоне бассейна в одних сиреневых шортиках. К ним звезда добавила множество тяжёлых и объёмных украшений, но они бы не помогли ей удержаться в рамках приличий, поэтому обнажённую грудь Рианна прикрыла рукой.

Фото © YouTube / SAVAGE X FENTY LINGERIE BY RIHANNA

Фото © YouTube / SAVAGE X FENTY LINGERIE BY RIHANNA

Под фото певица упомянула строку из песни диджея Popcaan: "Я не хочу, чтобы на тебе сегодня было бельё, малышка" — и решила воспринять её буквально. Хоть поклонники и собрались в её инстаграме из-за музыкальных заслуг, они далеко не прочь полюбоваться на фигуру кумира, по достоинству оценив и её, и свежую идею Рианны для съёмки, осыпав певицу в комментариях восторженными отзывами.

Фото © Facebook / SavageXFenty

Фото © Facebook / SavageXFenty

Давай-давай, дааа, фото — огонь! А украшения просто бомбические

cocoandbreezy

Я сейчас все слова растерял...


ldochev

Маленькая просьбочка от фаната: опусти руку, пожалуйста😍


liluzivurtmemes

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Сёстры Кардашьян разделись для совместной съёмки в белье, где каждый найдёт то, что ему по вкусу

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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