Рианна слишком буквально восприняла совет не надевать бельё, и это фото стало особенным для фанатов

Популярная 32-летняя певица Рианна недавно уже порадовала фанатов тем, что выпустила новую линейку нижнего женского белья, приуроченную ко Дню святого Валентина. Красное кружево не скрывало почти ничего, а пэстис и чулки на подтяжках лишь добавляли игривости комплекту. До этого был не менее интересный бело-синий зимний набор из шортиков и прозрачного бра, который привёл поклонников певицы в восторг.

Фото © Instagram / badgalriri

Но на последнем фото девушка, видимо, решила отдохнуть от постоянных стильных съёмок в студии для демонстрации новинок из коллекции Savage x Fenty. Она позировала фотографу на своём балконе на фоне бассейна в одних сиреневых шортиках. К ним звезда добавила множество тяжёлых и объёмных украшений, но они бы не помогли ей удержаться в рамках приличий, поэтому обнажённую грудь Рианна прикрыла рукой.

Фото © YouTube / SAVAGE X FENTY LINGERIE BY RIHANNA

Под фото певица упомянула строку из песни диджея Popcaan: "Я не хочу, чтобы на тебе сегодня было бельё, малышка" — и решила воспринять её буквально. Хоть поклонники и собрались в её инстаграме из-за музыкальных заслуг, они далеко не прочь полюбоваться на фигуру кумира, по достоинству оценив и её, и свежую идею Рианны для съёмки, осыпав певицу в комментариях восторженными отзывами.

Фото © Facebook / SavageXFenty

Давай-давай, дааа, фото — огонь! А украшения просто бомбические cocoandbreezy

Я сейчас все слова растерял...

ldochev

Маленькая просьбочка от фаната: опусти руку, пожалуйста😍

liluzivurtmemes

Авторы