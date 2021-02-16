Нагиев оскорбил Лободу, защищая семилетнюю участницу "Голоса", которой она сорвала выступление

На открытии нового сезона шоу "Голос. Дети" произошла настоящая трагедия. Трагедия меленького человека. И дело не в том, что судьи не повернулись к одной из самых очаровательных и артистичных конкурсанток, а в том, что устроила это одна из членов жюри. Даже самый непробиваемый и спокойный Дмитрий Нагиев не смог удержаться от резких высказываний в адрес Светланы Лободы.

Понятно, что все скандалы, которые происходят на детском "Голосе", нужно оценивать сквозь призму шоу. И если у украинской певицы была задача "словить хайп", то она справилась на отлично. Видимо, история с накруткой голосов дочери певицы Алсу Микеле Абрамовой, которая была в её команде в шестом сезоне, понравилась Лободе — негатива было много, но рейтинги и упоминания её имени в СМИ выросли кратно.

Блестящий хайп

Переждав, пока всё утихнет, и пропустив один сезон, Лобода вернулась и сразу взяла быка за рога. Больше она не делает никаких скидок на то, что это детский "Голос". Блестящий костюм со слишком откровенным вырезом буквально взорвал соцсети. Подписчики официальных пабликов и каналов франшизы рвут и мечут уже несколько дней.

Фото © VK / "Голос. Дети"

Ядовитый нарциссизм

Но хайповый наряд, по всей видимости, влияет и на поведение самой певицы. Она явно воспринимает детский "Голос" лишь как часть собственного шоу. Во время первых "слепых" прослушиваний Лобода пела одновременно с участниками, не слушая их, а потом она начала танцевать прямо во время выступления семилетней Алисы Щербань, оттянув внимание зала и жюри на себя. В итоге к малышке никто не повернулся.

Самое дорогое

Весьма харизматичная девочка пела песню Литл Ричарда Tutti Frutti и выполняла эффектные гимнастические приёмы. В итоге утешать её пришлось бессменному ведущему "Голоса" и тонкому психологу Дмитрию Нагиеву. Надо сказать, что в выражениях он не стеснялся. Также стоит отметить, что ролик с выступлением Алисы стал одним из самых популярных по просмотрам на YouTube.

Ты видела, чтобы ещё на чьём-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у тебя. Это самое дорогое для нас, артистов Дмитрий Нагиев Ведущий

А судьи кто?

В восьмом сезоне шоу "Голос. Дети" Егор Крид, Светлана Лобода и Баста должны отобрать по 15 участниц. Крид ранее отказывался от участия в проекте, не скрывая своего негативного отношения к организаторам. Удивительно, но рэпер Баста, который ещё недавно казался белой вороной в красном кресле на фоне своих соседей, теперь выглядит самым стабильным и консервативным наставником.

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