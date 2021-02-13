Человек-амфибия или Морской дьявол: внебрачные дети Владимира Коренева вступили в схватку за наследство

Такие истории происходят в каждой пятой семье нашей страны. Дети часто не знают своих биологических родителей. А родители в свою очередь стараются не афишировать свои ошибки молодости. Если бы Владимир Коренев не умер, то вряд ли бы страна узнала о его внебрачных детях, внуках и правнуках. Коронавирус унёс жизнь Ихтиандра, и на поверхность всплыло то, что десятки лет скрывалось на дне. Умер Человек-амфибия, и на его место тут как тут взошёл Морской дьявол: люди, считающие, что их обидела жизнь, не выдерживают искушения славой, деньгами, наследством. А на самом деле история предполагаемого внебрачного сына Владимира Борисовича — это история недостижимого счастья, которое всю жизнь мелькает перед глазами и никак не даётся. Так жить невозможно, вот и Алексей Куранов не смог.

Он родился за месяц до выхода на экраны картины "Человек-амфибия". В раннем возрасте к нему периодически приходил высокий и стройный дядя с большими голубыми глазами и дарил подарки. Потом он исчез. Появился другой — добрый, заботливый, но уже не тот. Лёша Куранов с раннего возраста считал, что его папа — знаменитый Человек-амфибия, но говорить об этом мама запрещала. Она была против того, чтобы её сын связывался с Кореневым. Объясняла это тем, что прошло уже слишком много времени. Сама она вышла замуж за солиста ансамбля "Поющие сердца" Игоря Офицерова, который взял на себя ответственность за чужих детей. "Не стоит это афишировать. Это было сто лет назад. И неправильно, если он не хотел этого, пытаться навязаться..." — передаёт её слова внучка Юлия. Именно её ДНК должна показать родство между двумя покойными — Кореневым и Курановым.

Так и прожили всю жизнь. Но Алексея тянуло к экрану. Внешне он действительно был похож на Коренева. По словам бывшей жены Куранова Людмилы, муж всю жизнь стремился стать хорошим человеком, "тянулся и равнялся на отца", которого видел только по телевизору. Но у него не получилось.

Алёша всё равно любил папу, хоть ему и не давали с ним общаться. Какие бы ни были отношения, Владимир Коренев всё равно был для нас родным человеком. Лёша пронёс эту боль через всю жизнь Людмила Куранова Невестка Коренева

О том, что он сын Человека-амфибии, говорили все близкие Куранова. Людмила однажды предложила свекрови съездить в театр, где выступал Коренев. Купили билеты и, "сидя в зале, поняли, что это родная кровь". Сходство было не только в лице и волосах, но также в интонациях, в походке, в манере поворачивать голову.

Из тюрьмы он вышел раньше, по некоторым сведениям, за УДО похлопотал сам Коренев. Но, как это бывает очень часто, с зоны мужчина вышел не исправленным, а искалеченным. Алексей довольно быстро связался с организованной преступной группировкой и однажды просто исчез. Его тело нашли в лесу, это было убийство. Что именно случилось — до сих пор не известно.

По словам Людмилы Курановой, Коренев знал о том, что у него есть внебрачный сын. Ей об этом поведала свекровь, то есть та самая женщина, которая якобы родила от него ребёнка. С её слов, на протяжении пяти лет он даже навещал его, дарил подарки.

Вечный страх

Незадолго до смерти Коренев рассказал, что после выхода фильма "Человек-амфибия" его буквально заставила жениться на себе актриса Алевтина Константинова.

Она правильно сообразила, что меня надо женить, и сделала это, я ей благодарен, 60 лет вместе. Ранний брак удерживает от очень многих ошибок. Я рад, что женился, потому что тётки меня бы просто разорвали на куски. Для меня любовь — это вечный страх. Страх потерять близкого человека, того, кого любишь, без которого ты потеряешь смысл в жизни Владимир Коренев Актёр

Сейчас идёт делёж наследства актёра. В этом процессе задействованы внуки и внебрачные дети артиста. Сколько их — покажет время. Недавно тест ДНК доказал, что является дочерью знаменитого актёра 46-летняя Евгения Харькова. Теперь такой же тест должен показать, могут ли претендовать на наследство Курановы. Андрей Малахов сохранил интригу и не сообщил зрителям о результате экспертизы. Нужно ждать следующей серии "Прямого эфира".

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