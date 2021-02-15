Сёстры Кардашьян разделись для совместной съёмки в белье, где каждый найдёт то, что ему по вкусу
Так девушки представили новую коллекцию бренда Ким, которую она представила ко Дню святого Валентина.
Красотки из семейства Кардашьян уже на весь мир прославились своими женственными изгибами, которые даже задали моду на новый популярный тип фигуры. Девушки не стесняются продемонстрировать его при любой удобной возможности, и именно такая представилась, когда 40-летняя Ким Кардашьян объявила о пополнении у своего бренда Skims.
Бизнесвумен представила новую коллекцию нижнего белья в пяти классических цветах: белом, чёрном, бежевом, красном и розовом. Такие романтичные оттенки как нельзя кстати подошли ко Дню святого Валентина, к которому Ким и приурочила выпуск. Вместе с ней на фото появились и её сестры — Кендалл и Кайли Дженнер.
Девушки позировали перед камерой в различных комплектах и принимали соблазнительные позы, подходящие празднику. Но больше всего отличилась 25-летняя Кендалл, чьё крошечное нижнее бельё не оставило фанатам совсем никаких шансов. Но не все остались в восторге — у многих девушек такие фото вызвали большие комплексы.
В "Твиттере" пользовательницы Сети сравнивали свои неидеальные тела с фигурой Кендалл — ангела Victoria’s Secret, и, разумеется, результаты были не в их пользу. Некоторые пытались донести до расстроенных девушек, что никто не может сравниться с моделью, потому что её внешностью (которой она зарабатывает) занимается целая команда диетологов, тренеров, стилистов и косметологов. Это в какой-то мере подтвердила и сама Кендалл.
Фото © Instagram / skims и kendalljenner
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