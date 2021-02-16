Бузова спела вживую на дне рождения Дубцовой, и гости с трудом удержались от смеха — видео
Многим в ресторане выдалась возможность послушать инста-диву без фонограммы и автотюна.
Блеснуть своими вокальными данными 35-летней Оле Бузовой удалось на вечеринке, которую устроила певица Ирина Дубцова. Она уже пару дней празднует своё 39-летие, и по такому поводу был созван весь свет российского шоу-бизнеса. Популярную исполнительницу поздравляли такие звёзды, как Эмин Агаларов, Гарик Харламов, Андрей Григорьев-Апполонов, Роман Черницын из группы Plazma и другие.
Видео © Telegram / YOBAJUR
Стендаперы показывали номера, певцы исполняли свои лучшие хиты — как сольно, так и с самой виновницей торжества. Оля Бузова тоже не стала стесняться и поздравила Дубцову песней, извинившись за сильное опоздание. Это выступление попало в одну из сториз гостей, после чего набрало популярность в соцсетях и пабликах, ведь никогда до этого поклонники Бузовой не слышали её вживую.
Оля сидела за столом рядом с Гариком Харламовым и выводила ноты, пока все остальные гости ресторана La Marée подпевали и зажигательно танцевали. Но пользователи соцсетей совсем не оценили таланта инста-дивы, принявшись критиковать её исполнение и недобро подшучивать.
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