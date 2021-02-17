Голая Деми Роуз прикрылась лепестками роз, наплевав, что лёгкий ветерок превратит эту съёмку в 18+

Популярная 25-летняя модель Деми Роуз не стала оставлять поклонников без подарка на День всех влюблённых и устроила выездную фотосессию. Девушка напомнила 16 млн подписчиков о пользе прогулок на свежем воздухе, расположившись в поле под деревом. Несмотря на прохладную погоду, модель разделась перед камерой, прикрыв самые неприличные места лепестками роз.

Фото © Instagram / demirose

Деми принимала перед фотографом различные позы, а фанаты с тревогой следили за лепестками, гадая, упадут те или нет. Под снимками модель подписала: "Купидон, спускай тетиву", — намекая на праздник всех влюблённых. А поклонники-девушки в комментариях отметили, что именно так и выглядит для них идеальное свидание на 14 февраля.

Фото © Instagram / demirose

Цели на День святого Валентина! itx.neha_

Вау, просто невероятно!

leafers31

Никогда ещё розы не волновали столько людей... __aishu__.01

Фото © Instagram / demirose

Сейчас модель отдыхает и работает в Испании, хотя уже успела попутешествовать по всему миру. Как только в Великобритании на время открыли границы, Деми уехала из дома в Лондоне на съёмки в другие страны. За несколько месяцев девушка успела посетить Восточную Африку, а именно — Танзанию и Уганду, а теперь вернулась на Ибицу, откуда и присылает откровенные открытки фанатам.

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