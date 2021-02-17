Врачи спасли малышку, которая родилась раньше на 3 месяца, поместив её в пакет для сэндвичей
Таким необычным способом медики решили сохранить девочку в тепле.
Зачастую хорошему врачу, чтобы справиться с поставленной задачей, недостаточно быть хорошо образованным и начитанным. Порой нужно применять смекалку, используя подручные материалы, для того чтобы спасти чью-то жизнь. Так, медикам из Хартфордшира, Великобритания, удалось помочь родителям маленькой Орлы-Мэй, когда у мамы обнаружилась плацентарная недостаточность, пишет Metro.
Эмили Роспо вместе со своим партнёром три года не могли завести ребёнка, и наконец-то после многих попыток влюблённым это удалось. Однако врачи, заметив состояние мамы, настояли на операции, хотя срок ещё не подошёл. На седьмом месяце беременности Эмили сделали кесарево сечение, после чего маленькую Орлу-Мэй положили в пакет для сэндвичей — так медики сохраняли малютку в тепле по дороге в реанимацию.
Девочка родилась весом всего в 490 граммов. Когда родители увидели дочь в первый раз, они были поражены её размером. На фоне рук медсестёр малютка казалась особенно хрупкой и уязвимой. Со временем Орла-Мэй набрала немного веса и продолжила расти, как подобает ребёнку. Но она всё равно большую часть времени проводит в инкубаторе, а родителям позволяется её брать на руки лишь на небольшие промежутки времени.
Мы стараемся принимать каждый день таким, какой он есть. Малышка уже набрала немного веса и сил, поэтому мы с надеждой смотрим в будущее и настроены весьма позитивно
WOW-news
"Шутки закончились": влюблённые сковали себя цепью и через два дня получили большие проблемы
вчера в 14:39
Самая полная модель Sports Illustrated разделась ради фото и рассказала, что стоит за её успехом
вчера в 13:03
Девушка сбросила центнер лишнего веса, но за этим последовала ещё большая проблема — лишняя кожа
вчера в 09:25
Выбор редакции
Россиянин выкинул пятилетнего сына с балкона
Умирающая от рака мама нашла способ, как быть рядом со своими тремя детьми даже после смерти
Друзья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит
Epic Games пожаловалась на притеснения со стороны Apple в Европе
Володин: Россия – последний остров свободы
Комментариев: 0