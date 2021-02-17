Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Врачи спасли малышку, которая родилась раньше на 3 месяца, поместив её в пакет для сэндвичей

Таким необычным способом медики решили сохранить девочку в тепле.

17 февраля 2021, 12:47

Фото © Facebook / Emily Rospo

Зачастую хорошему врачу, чтобы справиться с поставленной задачей, недостаточно быть хорошо образованным и начитанным. Порой нужно применять смекалку, используя подручные материалы, для того чтобы спасти чью-то жизнь. Так, медикам из Хартфордшира, Великобритания, удалось помочь родителям маленькой Орлы-Мэй, когда у мамы обнаружилась плацентарная недостаточность, пишет Metro.

Фото © Facebook / Emily Rospo

Фото © Facebook / Emily Rospo

Эмили Роспо вместе со своим партнёром три года не могли завести ребёнка, и наконец-то после многих попыток влюблённым это удалось. Однако врачи, заметив состояние мамы, настояли на операции, хотя срок ещё не подошёл. На седьмом месяце беременности Эмили сделали кесарево сечение, после чего маленькую Орлу-Мэй положили в пакет для сэндвичей — так медики сохраняли малютку в тепле по дороге в реанимацию.

Фото © Facebook / Emily Rospo

Фото © Facebook / Emily Rospo

Девочка родилась весом всего в 490 граммов. Когда родители увидели дочь в первый раз, они были поражены её размером. На фоне рук медсестёр малютка казалась особенно хрупкой и уязвимой. Со временем Орла-Мэй набрала немного веса и продолжила расти, как подобает ребёнку. Но она всё равно большую часть времени проводит в инкубаторе, а родителям позволяется её брать на руки лишь на небольшие промежутки времени.

Фото © Facebook / Emily Rospo

Фото © Facebook / Emily Rospo

Мы стараемся принимать каждый день таким, какой он есть. Малышка уже набрала немного веса и сил, поэтому мы с надеждой смотрим в будущее и настроены весьма позитивно

Эмили Роспо

Умирающая от рака мама нашла способ, как быть рядом со своими тремя детьми даже после смерти

Умирающая от рака мама нашла способ, как быть рядом со своими тремя детьми даже после смерти

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1