Умирающая от рака мама нашла способ, как быть рядом со своими тремя детьми даже после смерти
Врачи дали Тиффани всего несколько месяцев. Даже с успешным лечением ей удастся прожить максимум год.
Фото © Facebook / Sean Dean
Не о таких праздниках мечтала 27-летняя Тиффани Дин, когда обратилась к врачу перед Рождеством с болью в животе. После обследования врачи с сожалением сообщили ей, что у неё холангиокарцинома — рак желчных протоков, причём на той стадии, при которой уже не оперируют. Тиффани сказали, что при удачном лечении она сможет прожить до года, пишет Metro.
Одной этой новости было бы достаточно, чтобы прийти в отчаяние, но ужаса в ситуацию Тиффани добавлял тот факт, что она оставит своего мужа Шона и их троих детей: 7-летнего Генри, шестилетнюю Хлою и годовалого Джейкоба. Мама не хотела, чтобы дети её забывали, поэтому решила оставить что-то на память. Теперь с мужем они готовят для малышей подарки, которые те будут открывать вплоть до своего 18-летия.
Генри обожает видеоигры, поэтому для него все подарки были выбраны с учётом его интересов. Для Хлои мама купила наряды и отложила деньги на первые серёжки и косметику. А для малыша Джейкоба она оставила средства, чтобы Шон потом купил что-то от её лица. Также Тиффани скопила для всех троих деньги на уроки вождения и записала несколько колыбельных и утешающих слов для моментов, когда детям потребуется мамино внимание.
Фото © Facebook / Tiffany Dean
Мы смотрели как-то фильм, где один из родителей погиб и оставил для своих детей подарки. Это произвело сильное впечатление на Тиффани. Она потом сказала мне: "Я бы тоже так сделала"
WOW-news
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