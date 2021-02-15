Умирающая от рака мама нашла способ, как быть рядом со своими тремя детьми даже после смерти

Не о таких праздниках мечтала 27-летняя Тиффани Дин, когда обратилась к врачу перед Рождеством с болью в животе. После обследования врачи с сожалением сообщили ей, что у неё холангиокарцинома — рак желчных протоков, причём на той стадии, при которой уже не оперируют. Тиффани сказали, что при удачном лечении она сможет прожить до года, пишет Metro.

Фото © Facebook / Sean Dean и Tiffany Dean

Одной этой новости было бы достаточно, чтобы прийти в отчаяние, но ужаса в ситуацию Тиффани добавлял тот факт, что она оставит своего мужа Шона и их троих детей: 7-летнего Генри, шестилетнюю Хлою и годовалого Джейкоба. Мама не хотела, чтобы дети её забывали, поэтому решила оставить что-то на память. Теперь с мужем они готовят для малышей подарки, которые те будут открывать вплоть до своего 18-летия.

Фото © Facebook / Sean Dean и Tiffany Dean

Генри обожает видеоигры, поэтому для него все подарки были выбраны с учётом его интересов. Для Хлои мама купила наряды и отложила деньги на первые серёжки и косметику. А для малыша Джейкоба она оставила средства, чтобы Шон потом купил что-то от её лица. Также Тиффани скопила для всех троих деньги на уроки вождения и записала несколько колыбельных и утешающих слов для моментов, когда детям потребуется мамино внимание.

Фото © Facebook / Tiffany Dean

Мы смотрели как-то фильм, где один из родителей погиб и оставил для своих детей подарки. Это произвело сильное впечатление на Тиффани. Она потом сказала мне: "Я бы тоже так сделала" Шон Дин

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