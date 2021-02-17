Мама посмотрела кадры с видеоняни и пришла в ужас, поняв, с кем в спальне говорят её тройняшки

25-летняя мама двухлетних тройняшек Кейтлин Николс из Джорджии, США, рассказала пугающую историю, героями которой стали её дети, пишет Daily Mail. По словам женщины, она услышала, как девочки проснулись и играли у себя в комнате, но потом оттуда вдруг раздались крики. А взглянув на кадры с радионяни, родительница и вовсе осталась в замешательстве.

Крошки указывали на одно и то же место на стене и обращались к нему, будто там находилась невидимая фигура. Затем девочки периодически убегали от "призрака", прячась за шкаф, а потом возвращались снова. Они выкрикивали странные фразы: "Тебе нравятся наши кровати?"; "У тебя проблемы?"; "Я злюсь на тебя". При этом одна малышка в какой-то момент погрозила "привидению", говоря "ему в лицо".

Кейтлин отметила, что это не первый паранормальный опыт, с которым она столкнулась дома. Ранее в комнате тройняшек сами по себе включались игрушки, а после инцидента с "привидением" девочки проснулись посреди ночи, рассказав, что увидели "монстра" в том же месте на стене.

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