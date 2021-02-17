Седьмому сезону быть: Беркович из "Сватов" обрадовал поклонников сериала

Российский актёр Александр Феклистов, играющий Александра Берковича в популярном сериале "Сваты", обрадовал фанатов шоу. Он опроверг слова своей коллеги Олеси Железняк о закрытии ситкома и отметил, что съёмки седьмого сезона продолжатся летом.

"Нет, это не так. Буквально сегодня меня попросили о занятости на лето. Съёмки уже были, но их не смогли завершить из-за пандемии", — объяснил актёр в беседе с порталом "Газета.ру".