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Категорий: 18

Седьмому сезону быть: Беркович из "Сватов" обрадовал поклонников сериала

По его словам, съёмки были приостановлены лишь на время.

17 февраля 2021, 18:02
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/kvartal95/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Студия "Квартал 95"</a></p>

Фото © Студия "Квартал 95"

Российский актёр Александр Феклистов, играющий Александра Берковича в популярном сериале "Сваты", обрадовал фанатов шоу. Он опроверг слова своей коллеги Олеси Железняк о закрытии ситкома и отметил, что съёмки седьмого сезона продолжатся летом.

"Нет, это не так. Буквально сегодня меня попросили о занятости на лето. Съёмки уже были, но их не смогли завершить из-за пандемии", — объяснил актёр в беседе с порталом "Газета.ру".

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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