Как перевернулась жизнь маленькой Жени из "Сватов", которая незаметно выросла в 18-летнюю красотку

Ульяна Эндерс (настоящая фамилия Иващенко) сыграла в полюбившемся многим сериале "Сваты" маленькую Женю. Девочка появилась в первых двух сезонах, но потом покинула проект, чтобы учиться в школе. Теперь 18-летняя красавица стала гостьей шоу "Звёзды сошлись" на НТВ, где рассказала, как сложилась её жизнь.

Я поступала в первый класс. Съёмки проходили на Украине, а обучаться мне нужно было в Москве. Соответственно, я не могла продолжить съёмки Ульяна Эндерс

Фото © VK / Сваты. Скриншот © YouTube / НТВ

Вместо малышки с длинными русыми волосами предстала всё такая же улыбчивая девушка, но с розовой шевелюрой и ярким макияжем. По словам Ульяны, на такой шаг она решилась, чтобы обрести уверенность в себе.

Класса до восьмого я чувствовала себя некомфортно и не была уверена в себе. Мне хотелось каких-то резких перемен, чтобы люди смотрели и говорили: "Она красивая, у неё классный цвет волос". Чтобы обращали внимание, наверное Ульяна Эндерс

Фото © VK / Ульяна Эндерс. Скриншот © YouTube / НТВ

Девушка стала популярным блогером. На её тикток подписано почти два миллиона человек, а на ютуб-канал — 234 тысячи. Ульяна снимает пранки, видео о макияже и просто забавные ролики, которые находят отклик у аудитории. Развлекательный контент оказался настолько удачным, что позволил звезде соцсетей обеспечивать себя и даже помогать звёздной маме — актрисе Инне Королёвой. Сейчас дочь живёт отдельно от родительницы, которая спокойно её отпустила во взрослую жизнь. Ульяна уже познакомила её со своим избранником.

Сейчас снимаю развлекательные видео на "Ютуб", в "Тикток" и веду соцсети активно. К счастью, это приносит доход. На эти деньги я живу спокойно и иногда даже маме пытаюсь чем-то помогать Ульяна Эндерс

Фото © Instagram / ulyana_en, korolevainna

Однако, несмотря на блогерский успех, Ульяна хотела бы продолжить сниматься в кино, но предложений пока нет. Также в 2020 году девушка должна была поступать в институт, но ещё не определилась с профессией. Теперь она решила сдать ЕГЭ по многим предметам, чтобы у неё была возможность попасть в понравившийся вуз.

Авторы