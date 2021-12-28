К 60-летию Виктора Цоя покажут его картины, написанные на клеёнках и картоне

С 15 января у москвичей появится возможность увидеть художественные работы Виктора Цоя, находящиеся сейчас в собственности частных коллекционеров и близких музыканта. Эти "картины" музыкант написал на кухонных клеёнках и картоне. Выставка "Виктор Цой. Путь героя" состоится в Манеже при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гостей выставки будет ждать 11 тематических залов, вмещающих более 300 экспонатов. Один из залов экспозиции как раз и будет посвящён художественным работам лидера группы "Кино". В хранилище РОСИЗО, являющегося партнёром проекта, уже поступило более 20 работ. Всего же будет представлено 76 рисунков Виктора Цоя, на которых изображён "фантастический и неоакадемический" мир будущего, наполненный то разрушенными античными статуями, то сверхзвуковыми самолётами и супергероями".

Музыкант писал на кухонных клеёнках, тетрадных листах, бумаге для печатной машинки, картоне, фотографиях и полиэтилене. Самые распространённые герои его рисунков — квадратные человечки.

Генеральный директор центра Ольга Галактионова отметила, что выставка является "как никогда актуальной", ведь даже сейчас для Виктора Цоя "современный культурный внедисциплинарный контекст" мог бы стать хорошей атмосферой для творчества.







