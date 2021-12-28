Компания Xiaomi представила новое поколение смартфонов 12 и 12 Pro
Главное отличие моделей в габаритах. Экран Xiaomi 12 диагональю 6,28 дюйма, а Pro — 6,73.
Фото © ixbt.com
Компания Xiaomi представила новое поколение своих флагманских смартфонов — Xiaomi 12 и 12 Pro. Устройства получили недавно показанную платформу Qualcomm.
Главное отличие моделей в габаритах. В младшей — Xiaomi 12 — используется экран диагональю 6,28 дюйма. Производители подчёркивают, что устройством удобно пользоваться одной рукой, и сравнивают его с iPhone 13.
Камерный блок Xiaomi 12 состоит из трёх сенсоров — основной 50-мегапиксельный сенсор IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма, сверхширокоугольный на 13 Мп и пятимегапиксельное макро.
А вот версия Pro гораздо крупнее — с диагональю экрана 6,73 дюйма, с разрешением 3200х1440, частота обновления составляет 120 Гц. А в основе Pro лежит панель Samsung AMOLED последнего поколения E5, производимая по технологии LTPO 2.0. Все три сенсора камерного блока с разрешением 50 Мп, а один из них — с оптическим зумом.
За производительность обеих моделей отвечает новейший Snapdragon 8 Gen 1. Компания обещает, что процессоры устройств перегреваться не будут благодаря большой испарительной камере. Также аудиосистема состоит из нескольких динамиков.
Ранее Xiaomi презентовала смартфон с зарядкой за 17 минут. Устройства оснащены мощными процессорами, камерами высокого разрешения и ярким 6,67-дюймовым экраном.
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