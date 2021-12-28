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Компания Xiaomi представила новое поколение смартфонов 12 и 12 Pro

Главное отличие моделей в габаритах. Экран Xiaomi 12 диагональю 6,28 дюйма, а Pro — 6,73.

28 декабря, 16:00
<p>Фото ©<a href="https://www.ixbt.com/news/2021/12/28/4600-120-snapdragon-8-gen-1-amoled-2k-50-4-android-12-miui-13-xiaomi-12-pro.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ixbt.com</a></p>

Фото © ixbt.com

Компания Xiaomi представила новое поколение своих флагманских смартфонов — Xiaomi 12 и 12 Pro. Устройства получили недавно показанную платформу Qualcomm.

Главное отличие моделей в габаритах. В младшей — Xiaomi 12 — используется экран диагональю 6,28 дюйма. Производители подчёркивают, что устройством удобно пользоваться одной рукой, и сравнивают его с iPhone 13.

Камерный блок Xiaomi 12 состоит из трёх сенсоров — основной 50-мегапиксельный сенсор IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма, сверхширокоугольный на 13 Мп и пятимегапиксельное макро.

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А вот версия Pro гораздо крупнее — с диагональю экрана 6,73 дюйма, с разрешением 3200х1440, частота обновления составляет 120 Гц. А в основе Pro лежит панель Samsung AMOLED последнего поколения E5, производимая по технологии LTPO 2.0. Все три сенсора камерного блока с разрешением 50 Мп, а один из них — с оптическим зумом.

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За производительность обеих моделей отвечает новейший Snapdragon 8 Gen 1. Компания обещает, что процессоры устройств перегреваться не будут благодаря большой испарительной камере. Также аудиосистема состоит из нескольких динамиков.

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Ранее Xiaomi презентовала смартфон с зарядкой за 17 минут. Устройства оснащены мощными процессорами, камерами высокого разрешения и ярким 6,67-дюймовым экраном.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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