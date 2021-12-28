В МИД КНР заявили об угрозе от спутников Илона Маска, обвинив США в безответственности

Американские космические компании подвергают опасности космонавтов, находящихся на орбите, Правительству США пора начать уважать международное космическое право и принять необходимые меры. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Я могу со всей ответственностью заявить, что спутники американской компании SpaceX дважды в этом году оказывались на опасном расстоянии от китайской космической станции — в июле и октябре. Китайские космонавты в это время находились на станции. Им пришлось принять экстренные меры, чтобы предотвратить столкновение", — сказал он на брифинге.

Чжао Лицзянь напомнил, что по международному договору страны должны сохранять безопасность космонавтов и нести ответственность за деятельность в космосе своих частных компаний, чего США, которые заявляют об ответственной позиции, не делают. Представитель внешнеполитического ведомства назвал это классическим примером политики двойных стандартов.

Как передаёт Reuters, в начале декабря постоянные представители Китая в ООН направили документ на имя генерального секретаря организации, рассказав об угрозе спутников Starlink, запускаемых компанией Илона Маска SpaceX. Отмечается также, что представленные сведения не проверялись независимыми экспертами.