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В МИД КНР заявили об угрозе от спутников Илона Маска, обвинив США в безответственности

По словам представителя внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, в 2021 году космической станции пришлось дважды маневрировать, чтобы не столкнуться с ними.

28 декабря, 15:56
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/spacex/50009748327" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Official SpaceX Photos</a></p>

Фото © flickr / Official SpaceX Photos

Американские космические компании подвергают опасности космонавтов, находящихся на орбите, Правительству США пора начать уважать международное космическое право и принять необходимые меры. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Я могу со всей ответственностью заявить, что спутники американской компании SpaceX дважды в этом году оказывались на опасном расстоянии от китайской космической станции — в июле и октябре. Китайские космонавты в это время находились на станции. Им пришлось принять экстренные меры, чтобы предотвратить столкновение", — сказал он на брифинге.

Чжао Лицзянь напомнил, что по международному договору страны должны сохранять безопасность космонавтов и нести ответственность за деятельность в космосе своих частных компаний, чего США, которые заявляют об ответственной позиции, не делают. Представитель внешнеполитического ведомства назвал это классическим примером политики двойных стандартов.

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Как передаёт Reuters, в начале декабря постоянные представители Китая в ООН направили документ на имя генерального секретаря организации, рассказав об угрозе спутников Starlink, запускаемых компанией Илона Маска SpaceX. Отмечается также, что представленные сведения не проверялись независимыми экспертами.

Ранее Лайф рассказывал о том, что журнал Time назвал человеком года Илона Маска. В редакции сочли, что основатель и генеральный директор компании SpaceX "обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе даже за её пределами". Лайф собрал всё самое космическое о человеке, который подарил миру возвращаемые ступени ракет, электромобили и мечту о марсианском городе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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