Журнал Time назвал человеком года Илона Маска
В редакции сочли, что основатель и генеральный директор компании SpaceX "обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе даже за её пределами".
Илон Маск на обложке журнала Time © Twitter.com / TIME
Самый богатый человек в мире, предприниматель Илон Маск, стал человеком года по версии журнала Time. Обновлённая обложка была опубликована в понедельник на сайте издания. Имя обладателя престижной регалии было объявлено главным редактором журнала Эдвардом Фельзенталем во время церемонии, которая транслировалась на YouTube-канале Time.
"Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, даже за её пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск", — объявил Фельзенталь.
Ранее Лайф писал, что президент Бразилии Болсонару стал человеком года по версии читателей журнала Time. В первую тройку также попали экс-лидер США Дональд Трамп и врачи, сражающиеся с ковидом.
Илон Маск — канадско-американский предприниматель, новатор, инженер-изобретатель и бизнес-магнат, инвестирующий в грандиозные инновационные проекты. Лично участвовал в разработке новых технологий в альтернативной энергетике, конструировании экологичных электромобилей и экономичных солнечных электростанций. Он появился на свет 28 июня 1971 года в Претории, одной из трёх столиц ЮАР, и был старшим из троих детей в семье родившегося в ЮАР англичанина-инженера Эррола Маска и модели и эксперта в области диетологии канадско-британского происхождения Мэй Маск. Далее о биографии Илона читайте на сайте uznayvse.ru.
Комментариев: 0