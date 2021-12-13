Журнал Time назвал человеком года Илона Маска

Самый богатый человек в мире, предприниматель Илон Маск, стал человеком года по версии журнала Time. Обновлённая обложка была опубликована в понедельник на сайте издания. Имя обладателя престижной регалии было объявлено главным редактором журнала Эдвардом Фельзенталем во время церемонии, которая транслировалась на YouTube-канале Time.

"Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, даже за её пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск", — объявил Фельзенталь.

Ранее Лайф писал, что президент Бразилии Болсонару стал человеком года по версии читателей журнала Time. В первую тройку также попали экс-лидер США Дональд Трамп и врачи, сражающиеся с ковидом.