Голикова опасается роста заболеваемости коронавирусом после новогодних каникул

Заболеваемость коронавирусом может вырасти в России после новогодних каникул. Об этом предупредила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании одной из думских фракций, где обсуждались законопроекты о QR-кодах. Чтобы не допустить такого всплеска, регионы должны и дальше соблюдать все ограничительные меры, несмотря на наступление праздников, призывают в правительстве.

"Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, лёгкое течение или тяжёлые формы заболевания — сейчас сказать сложно <…>. Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить друга друга, а ограничительные меры уходят на второй план", — отметила Голикова.