Голикова опасается роста заболеваемости коронавирусом после новогодних каникул
Вице-премьер указала на непредсказуемость наступления нового инфекционного всплеска, поэтому регионам как никогда важно не расслабляться, подчеркнула она.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова © Kremlin.ru
Заболеваемость коронавирусом может вырасти в России после новогодних каникул. Об этом предупредила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании одной из думских фракций, где обсуждались законопроекты о QR-кодах. Чтобы не допустить такого всплеска, регионы должны и дальше соблюдать все ограничительные меры, несмотря на наступление праздников, призывают в правительстве.
"Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, лёгкое течение или тяжёлые формы заболевания — сейчас сказать сложно <…>. Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить друга друга, а ограничительные меры уходят на второй план", — отметила Голикова.
Напомним, что правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, такое решение — результат диалога с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан.
А ранее в понедельник стало известно, что "Единая Россия" будет дорабатывать законопроект о QR-кодах на транспорте и поддержанный в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.
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