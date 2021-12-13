"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах в общественных местах
По словам Владимира Васильева, единороссы приняли решение поддержать законопроект в первом чтении лишь на этом условии.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
"Единая Россия" планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом заявил в понедельник руководитель фракции Владимир Васильев. По его словам, единороссы приняли решение поддержать принятие в первом чтении законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах с условием его глубокой проработки ко второму чтению. При этом депутаты будут работать совместно с правительством.
"Единая Россия" совместно с правительством разработает поправки, только так... В этом созыве "Единая Россия" как никогда плотно работает с правительством", — уточнил Васильев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, такое решение — результат диалога с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан. Позже стало известно, что "Единая Россия" будет дорабатывать законопроект о QR-кодах на транспорте.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости.
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