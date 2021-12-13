"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах в общественных местах

"Единая Россия" планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом заявил в понедельник руководитель фракции Владимир Васильев. По его словам, единороссы приняли решение поддержать принятие в первом чтении законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах с условием его глубокой проработки ко второму чтению. При этом депутаты будут работать совместно с правительством.

"Единая Россия" совместно с правительством разработает поправки, только так... В этом созыве "Единая Россия" как никогда плотно работает с правительством", — уточнил Васильев.