НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Польше заявили о предотвращении драки между фанатами "Спартака" и "Легии"

Встреча состоялась в минувший четверг в рамках группового этапа Лиги Европы.

13 декабря, 10:48
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Польские полицейские пресекли столкновение болельщиков московского "Спартака" и варшавской "Легии". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции города Лодзь.

Встреча состоялась в четверг, 9 декабря, в рамках Лиги Европы. Победа со счётом 1:0 позволила "Спартаку" занять в группе первое место и выйти в 1/8 финала турнира.

"На территории Згерского района полицейские заметили группу более чем из ста псевдоболельщиков, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с матча в Варшаве. Тем самым полицейские предотвратили запланированную конфронтацию", — заявили в полиции города Лодзь.

Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Шотландию

Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Шотландию

Сообщается, что на автостраду прибыло 138 мужчин на 37 автомобилях. В одной из машин среди всего прочего были найдены мачете и молот.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1