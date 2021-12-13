В Польше заявили о предотвращении драки между фанатами "Спартака" и "Легии"

Польские полицейские пресекли столкновение болельщиков московского "Спартака" и варшавской "Легии". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции города Лодзь.

Встреча состоялась в четверг, 9 декабря, в рамках Лиги Европы. Победа со счётом 1:0 позволила "Спартаку" занять в группе первое место и выйти в 1/8 финала турнира.

"На территории Згерского района полицейские заметили группу более чем из ста псевдоболельщиков, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с матча в Варшаве. Тем самым полицейские предотвратили запланированную конфронтацию", — заявили в полиции города Лодзь.