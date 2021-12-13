"Они сметут всех": Канадские фигуристы уверены, что россиянки займут весь пьедестал почёта на Олимпиаде
По их мнению, первой будет Камила Валиева, которая уже давно соревнуется лишь сама с собой.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Бывшие канадские фигуристы Эйшер Хилл и Дилан Москович выразили мнение, что представительницы сборной России займут весь пьедестал почёта в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Слова спортсменов приводит CBC Sport.
"Это будет как чемпионат России?" — спросил Москович.
"Да, они сметут всех. Камила Валиева — новый феномен. Я считаю её особенной и думаю, что мы оба с этим согласны", — выразил мнение Хилл.
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По мнению спортсменов, именно Валиева станет олимпийской чемпионкой. Следом за ней расположится Анна Щербакова, а третье место займёт Елизавета Туктамышева.
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