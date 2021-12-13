Бывшие канадские фигуристы Эйшер Хилл и Дилан Москович выразили мнение, что представительницы сборной России займут весь пьедестал почёта в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Слова спортсменов приводит CBC Sport.

"Это будет как чемпионат России?" — спросил Москович.

"Да, они сметут всех. Камила Валиева — новый феномен. Я считаю её особенной и думаю, что мы оба с этим согласны", — выразил мнение Хилл.