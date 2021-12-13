Российскую штангистку Тё признали чемпионкой Европы после дисквалификации соперницы

Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) признала россиянку Ольгу Тё победительницей чемпионата Европы 2021 года в весовой категории до 59 килограммов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации тяжёлой атлетики России Александра Кишкина.

Первенство континента проходило в апреле в Москве. На нём Тё завоевала серебряную награду, уступив один килограмм Боянке Костовой, выступавшей за Азербайджан. В сентябре Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала Костову за нарушение антидопинговых правил до 2029 года. Результаты выступлений азербайджанской спортсменки были аннулированы.

"Все разбирательства завершены, EWF приняла официальное решение, что Ольга является победительницей чемпионата Европы 2021 года, и внесла изменения в протоколы. Ждём, когда Боянка Костова вернёт медаль Международной федерации, а та в свою очередь передаст её нам. Ольга получит золотую награду в торжественной обстановке, а Александра Козлова, ставшая в апреле четвёртой, — бронзу", — заявил Кишкин.