На лечение тяжелобольных детей в России дополнительно выделят почти 22 млрд

На лечение тяжелобольных детей в России дополнительно выделят почти 22 миллиарда рублей. Видео © Telegram / Правительство России

Правительство России дополнительно выделит почти 22 миллиарда рублей на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями. Об этом стало известно в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Когда ребёнку ставят серьёзный диагноз — это настоящее испытание для семьи, в том числе и в финансовом плане, ведь такие болезни требуют особенного лечения. И правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. Дополнительно выделим почти 22 миллиарда рублей", — отметил глава кабмина.

В частности, по словам Мишустина, 104 миллиона рублей пойдут на приобретение зарегистрированных в России дорогостоящих препаратов. Кроме того, более 560 миллионов рублей будут направлены на расширение и реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. Ещё свыше 20 миллиардов, как указал премьер, будут потрачены на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в нашей стране.