На лечение тяжелобольных детей в России дополнительно выделят почти 22 млрд
Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, серьёзный диагноз ребёнка является настоящим испытанием для всей семьи, в том числе и в финансовом плане.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
На лечение тяжелобольных детей в России дополнительно выделят почти 22 миллиарда рублей. Видео © Telegram / Правительство России
Правительство России дополнительно выделит почти 22 миллиарда рублей на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями. Об этом стало известно в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Когда ребёнку ставят серьёзный диагноз — это настоящее испытание для семьи, в том числе и в финансовом плане, ведь такие болезни требуют особенного лечения. И правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. Дополнительно выделим почти 22 миллиарда рублей", — отметил глава кабмина.
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В частности, по словам Мишустина, 104 миллиона рублей пойдут на приобретение зарегистрированных в России дорогостоящих препаратов. Кроме того, более 560 миллионов рублей будут направлены на расширение и реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. Ещё свыше 20 миллиардов, как указал премьер, будут потрачены на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в нашей стране.
Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделил ещё почти 14 миллиардов для выплат на детей от восьми лет из неполных семей. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем по стране составляет около пяти с половиной тысяч рублей в месяц.
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