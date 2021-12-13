Кириенко официально назначен на пост гендиректора VK
Опытный антикризисный менеджер с богатым банковским прошлым сменил на этом посту Бориса Добродеева.
Владимир Кириенко © ТАСС / Антон Ваганов
Первый вице-президент компании "Ростелеком" Владимир Кириенко официально назначен новым гендиректором интернет-холдинга VK. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе компании. Напомним, что прежний генеральный директор холдинга VK (бывшая Mail.ru Group) Борис Добродеев принял решение оставить свою должность ещё 3 декабря, но продолжал исполнять свои обязанности до сегодняшнего дня.
"VK Company Limited сообщает, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.
Напомним, что у Владимира Кириенко богатое банковское прошлое. До прихода на работу в ПАО "Ростелеком" в 2016 году он входил в советы директоров банка "Гарантия", созданного его отцом в 1993 году, а также ОАО АКБ "Саровбизнесбанк", слившегося с "Гарантией" в 2005-м. Также Кириенко работал финансовым директором нижегородской фондовой компании "Капитал", а весной 2006 года возглавил совет директоров телекомпании "Волга". По мнению участников рынка, большой опыт в финансовой сфере поможет Кириенко на новом посту. У VK не хватает запасов наличных и чистой прибыли, чтобы финансировать все свои стартапы. В частности, глубоко убыточными были доставка еды и сервисы мобильности. Компания привлекла $600 млн для финансирования новых бизнесов и сожгла их все за прошедший год. Кроме того, за последние 12 месяцев, ещё до недавней смены акционеров, акции VK упали на 42%. Вместе с тем холдингу нужна коррекция среднесрочной стратегии и серьёзные ротации в топ-менеджменте, поэтому назначение Кириенко может быть расценено как позитивный сдвиг в этом направлении, считают эксперты.
Вместе с тем Кириенко — опытный антикризисный менеджер, не чужой для IT-сферы человек. С 2016 года сын первого заместителя главы Администрации Президента РФ Владимир Кириенко отвечал за развитие сети дата-центров "Ростелекома", цифровую трансформацию холдинга, а также за проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.
С момента его прихода в "Ростелеком" выручка компании увеличилась в полтора раза — с 300 до 545 миллиардов рублей по итогам 2020 года. Кроме того, он перестроил работу компании так, что более 50% доходов от общей выручки стали приносить именно цифровые сервисы.
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