Кириенко официально назначен на пост гендиректора VK

Напомним, что у Владимира Кириенко богатое банковское прошлое. До прихода на работу в ПАО "Ростелеком" в 2016 году он входил в советы директоров банка "Гарантия", созданного его отцом в 1993 году, а также ОАО АКБ "Саровбизнесбанк", слившегося с "Гарантией" в 2005-м. Также Кириенко работал финансовым директором нижегородской фондовой компании "Капитал", а весной 2006 года возглавил совет директоров телекомпании "Волга". По мнению участников рынка, большой опыт в финансовой сфере поможет Кириенко на новом посту. У VK не хватает запасов наличных и чистой прибыли, чтобы финансировать все свои стартапы. В частности, глубоко убыточными были доставка еды и сервисы мобильности. Компания привлекла $600 млн для финансирования новых бизнесов и сожгла их все за прошедший год. Кроме того, за последние 12 месяцев, ещё до недавней смены акционеров, акции VK упали на 42%. Вместе с тем холдингу нужна коррекция среднесрочной стратегии и серьёзные ротации в топ-менеджменте, поэтому назначение Кириенко может быть расценено как позитивный сдвиг в этом направлении, считают эксперты.