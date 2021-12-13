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"Единая Россия" будет дорабатывать законопроект о QR-кодах на транспорте

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что документ снимут с рассмотрения.

13 декабря, 09:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Единая Россия" займётся доработкой законопроекта об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте, сообщил лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

"Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться", — сказал Васильев по итогам заседания фракции с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, такое решение — результат диалога с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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