"Единая Россия" будет дорабатывать законопроект о QR-кодах на транспорте

"Единая Россия" займётся доработкой законопроекта об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте, сообщил лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

"Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться", — сказал Васильев по итогам заседания фракции с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.