"Единая Россия" будет дорабатывать законопроект о QR-кодах на транспорте
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что документ снимут с рассмотрения.
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"Единая Россия" займётся доработкой законопроекта об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте, сообщил лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.
"Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться", — сказал Васильев по итогам заседания фракции с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, такое решение — результат диалога с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан.
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