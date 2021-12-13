Голикова: Россиянам с антителами будут выдавать QR-коды

Россиянам с антителами, имеющим положительный ПЦР-тест, начнут выдавать QR-коды на год, а тем, у кого нет результата теста, — на полгода, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, эта практика будет внедрена с 1 января 2022 года.

"Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат "да" или "нет", — заявила Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме.

Эти данные будут соотноситься с базой положительных тестов, и при совпадении ПЦР-теста и результата анализа о наличии антител гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, а срок действия документа будет устанавливаться на год. Кроме того, по словам вице-премьера, людям, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. Если предположения подтвердятся, им будет оформлен сертификат, но только на полгода.