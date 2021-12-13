НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Заболеваемость ковидом в России за неделю снизилась на 7,3%

При этом в отдельных регионах по-прежнему наблюдается рост показателей.

13 декабря, 07:49
<p>© ТАСС / Новосильцев Артур</p>

© ТАСС / Новосильцев Артур

Заболеваемость коронавирусом в России за прошлую неделю снизилась на 7,3%. Об этом сообщила зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова.

"По итогам 49-й недели [года] показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения, это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе", — сказала она во время выступления в Госдуме.

По словам Голиковой, 23% случаев от общего числа по России приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. При этом она подчеркнула, что темпы снижения заболеваемости в стране нестабильны, а в некоторых регионах показатели и вовсе растут. Речь идёт о Сахалинской области, Республике Адыгея, Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Республике Алтай, уточнила вице-премьер.

Омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР

Омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР

Ранее Лайф писал, что в Москве количество госпитализированных с коронавирусом пациентов уменьшилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями, которые были в столице около месяца назад.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1