Заболеваемость ковидом в России за неделю снизилась на 7,3%

Заболеваемость коронавирусом в России за прошлую неделю снизилась на 7,3%. Об этом сообщила зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова.

"По итогам 49-й недели [года] показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения, это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе", — сказала она во время выступления в Госдуме.

По словам Голиковой, 23% случаев от общего числа по России приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. При этом она подчеркнула, что темпы снижения заболеваемости в стране нестабильны, а в некоторых регионах показатели и вовсе растут. Речь идёт о Сахалинской области, Республике Адыгея, Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Республике Алтай, уточнила вице-премьер.