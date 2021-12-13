Заболеваемость ковидом в России за неделю снизилась на 7,3%
При этом в отдельных регионах по-прежнему наблюдается рост показателей.
© ТАСС / Новосильцев Артур
Заболеваемость коронавирусом в России за прошлую неделю снизилась на 7,3%. Об этом сообщила зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова.
"По итогам 49-й недели [года] показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения, это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе", — сказала она во время выступления в Госдуме.
По словам Голиковой, 23% случаев от общего числа по России приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. При этом она подчеркнула, что темпы снижения заболеваемости в стране нестабильны, а в некоторых регионах показатели и вовсе растут. Речь идёт о Сахалинской области, Республике Адыгея, Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Республике Алтай, уточнила вице-премьер.
Ранее Лайф писал, что в Москве количество госпитализированных с коронавирусом пациентов уменьшилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями, которые были в столице около месяца назад.
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