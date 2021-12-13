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Омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР

Впервые новый вариант вируса у российских туристов обнаружили 6 декабря.

13 декабря, 07:33
<p>© ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

© ТАСС / Фадеичев Сергей

Новый штамм коронавируса — "омикрон" — выявили у 16 россиян, которые вернулись из ЮАР. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением", — сказала она, выступая в Госдуме.

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Напомним, что впервые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 6 декабря. Инфицированными оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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