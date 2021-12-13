Омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР
Впервые новый вариант вируса у российских туристов обнаружили 6 декабря.
© ТАСС / Фадеичев Сергей
Новый штамм коронавируса — "омикрон" — выявили у 16 россиян, которые вернулись из ЮАР. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением", — сказала она, выступая в Госдуме.
Напомним, что впервые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 6 декабря. Инфицированными оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус.
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