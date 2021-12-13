Омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР

Новый штамм коронавируса — "омикрон" — выявили у 16 россиян, которые вернулись из ЮАР. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением", — сказала она, выступая в Госдуме.