В России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"
Первые россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину, находятся на карантине, всего у девяти из них был выявлен ковид.
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У двух пациентов, вернувшихся из ЮАР и сдавших положительные ПЦР-тесты, подтвердили штамм "омикрон". Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
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Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Из-за этого Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Первых россиян, вернувшихся из Африки на родину, поместили на изоляцию, у девяти из них был выявлен ковид.
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