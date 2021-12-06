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"Чисто, уютно, тепло": Вернувшаяся из ЮАР блогерша рассказала об условиях обязательной изоляции в санатории

Ночью у Юлии появились признаки ОРВИ, поднялась температура. В итоге женщину отправили в инфекционную больницу.

6 декабря, 07:59

Фото © Shutterstock

Блогерша Юлия Дёмина — об изоляции по прибытии из ЮАР. Видео © Telegram / "RT на русском"

Вернувшаяся из ЮАР блогерша Юлия Дёмина рассказала об условиях изоляции в санатории-обсерваторе в Московской области, куда была направлена на двухнедельный карантин. Женщина ранее сдала экспресс-тест на ковид, инфекцию в её организме он не выявил.

"Вновь прибывших, тех, кто может быть потенциально опасен, то есть всех, помещают в санаторий в районе Сергиева Посада. Условия санаторные. В принципе, такой бывший советский санаторий, всё комфортно, чисто, тепло, уютно. Вода, чай — всё есть", — поведала Юлия в утреннем стриме RT "Летучка" на YouTube.

По словам Дёминой, ей и остальным прибывшим из Африки нельзя выходить на улицу, ведь рядом находится корпус с отдыхающими.

"Это было бы странно, если бы потенциально заразные опасным заболеванием люди выходили гулять на улицу", — объяснила собеседница.

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Также Дёмина рассказала, что ночью у неё появились признаки ОРВИ и поднялась температура. Её вместе с двумя людьми с похожими симптомами увезли в инфекционную больницу в Талдомском районе, где каждого расположили поодиночке в отдельных боксах.

Юлия считает, что её продуло в аэропорту. Также она призналась, что ей до сих пор не показали результаты теста на коронавирус.

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Ранее Лайф рассказывал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ у ребёнка. По словам Анны Левадной, дети редко теряют вкус и обоняние при CoViD-19. К примеру, среди юных пациентов до девяти лет подобные симптомы появляются лишь у 1% заболевших.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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