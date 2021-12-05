Британские учёные дали прогноз по окончанию пандемии коронавируса

Специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) из Британии определили срок пандемии коронавируса. По их мнению, CoViD-19 будет представлять опасность минимум до 2026 года, то есть ещё в течение около пяти лет.

"SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти следующих лет", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте SAGE.

Специалисты подчёркивают, что сроки могут увеличиться в том случае, если меры по вакцинации, эпидемиологическому контролю и общемировому сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективны. В целом же, по мнению учёных, в течение 5–10 лет коллективный иммунитет будет просто необходимо поддерживать с помощью вакцин и бустеров, а также использовать другие меры (тестирование, вентиляция, изоляция больных и прочее) для контроля распространения заболевания. Эксперты приводят в пример ситуацию в Великобритании, напоминая, что там в сравнении с другими странами Европы заболеваемость CoViD-19 стабилизировалась благодаря именно прививкам.