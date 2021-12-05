"Теряем людей, на которых равнялись": Елена Проклова назвала Марка Рудинштейна мощной личностью
Создатель "Кинотавра" всю жизнь старался быть очень весёлым, даже неприятности предпочитал воспринимать с юмором, отметила собеседница.
Фото © Facebook / Марк Рудинштейн
Актриса Елена Проклова в беседе с Лайфом назвала смерть кинопродюсера Марка Рудинштейна потерей обществом ещё одной масштабной личности. Она добавила, что может только выразить соболезнования близким и сама поскорбить по этому поводу.
"Мы теряем одного за другим людей, которые были в нашем обществе достаточно мощными личностями, на которых равнялись и которые многое знали и видели в своей жизни. Он старался всю жизнь быть очень весёлым, даже все неприятности старался воспринимать с юмором. Это очень грустно", — рассказала нам заслуженная артистка РСФСР.
Ранее Лайф писал, что Марк Рудинштейн, госпитализированный в ноябре с сердечным приступом, умер 5 декабря. В конце ноября 75-летнему создателю "Кинотавра" сделали срочную трахеостомию.
Напомним, 17 ноября стало известно о госпитализации создателя и продюсера "Кинотавра" после инфаркта. Тогда же уточнялось, что в сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. А 27 ноября Лайф писал, что 75-летнему кинокритику сделали срочную трахеостомию. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое.
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