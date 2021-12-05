Актриса Елена Проклова в беседе с Лайфом назвала смерть кинопродюсера Марка Рудинштейна потерей обществом ещё одной масштабной личности. Она добавила, что может только выразить соболезнования близким и сама поскорбить по этому поводу.

"Мы теряем одного за другим людей, которые были в нашем обществе достаточно мощными личностями, на которых равнялись и которые многое знали и видели в своей жизни. Он старался всю жизнь быть очень весёлым, даже все неприятности старался воспринимать с юмором. Это очень грустно", — рассказала нам заслуженная артистка РСФСР.

Ранее Лайф писал, что Марк Рудинштейн, госпитализированный в ноябре с сердечным приступом, умер 5 декабря. В конце ноября 75-летнему создателю "Кинотавра" сделали срочную трахеостомию.