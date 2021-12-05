Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн, госпитализированный в ноябре с сердечным приступом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении заслуженного работника культуры РФ.

Кинопродюсер Рудинштейн впал в кому и подключён к аппарату ИВЛ

Напомним, 17 ноября стало известно о госпитализации создателя и продюсера "Кинотавра" после инфаркта. Тогда же уточнялось, что в сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. А 27 ноября Лайф писал, что 75-летнему кинокритику сделали срочную трахеостомию. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое.