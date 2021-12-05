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Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн

В конце ноября 75-летнему создателю "Кинотавра" сделали срочную трахеостомию.

5 декабря, 15:35
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<p>ТАСС / Терещенко Михаил</p>

ТАСС / Терещенко Михаил

Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн, госпитализированный в ноябре с сердечным приступом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении заслуженного работника культуры РФ.

"Марк умер час назад в больнице на Таганке", — приводит агентство слова собеседника.

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Напомним, 17 ноября стало известно о госпитализации создателя и продюсера "Кинотавра" после инфаркта. Тогда же уточнялось, что в сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. А 27 ноября Лайф писал, что 75-летнему кинокритику сделали срочную трахеостомию. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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