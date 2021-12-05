"Динамо" в большинстве обыграло "Уфу" и приблизилось к "Зениту" в турнирной таблице РПЛ

Московское "Динамо" на домашнем стадионе обыграло "Уфу" в матче 17-го тура РПЛ со счётом 2:0 и до двух очков сократило отставание от "Зенита" в турнирной таблице.

Главными событиями первого тайма стали два удаления в составе "Уфы". Сначала Кротов жёстко сфолил на Шиманьском, нанеся поляку травму, за что и получил красную карточку. Через полчаса Касинтура отправился в раздевалку после фола на Грулёве. Между двумя удалениями вместился мяч Макарова. В конце матча свой гол забил Захарян и принёс три очка команде Сандро Шварца.