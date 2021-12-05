"Динамо" в большинстве обыграло "Уфу" и приблизилось к "Зениту" в турнирной таблице РПЛ
Уже в первом тайме подшефные Алексея Стукалова остались вдевятером после удалений Кротова и Касинтуры.
Фото © Twitter / ФК "Динамо" Москва
Московское "Динамо" на домашнем стадионе обыграло "Уфу" в матче 17-го тура РПЛ со счётом 2:0 и до двух очков сократило отставание от "Зенита" в турнирной таблице.
Главными событиями первого тайма стали два удаления в составе "Уфы". Сначала Кротов жёстко сфолил на Шиманьском, нанеся поляку травму, за что и получил красную карточку. Через полчаса Касинтура отправился в раздевалку после фола на Грулёве. Между двумя удалениями вместился мяч Макарова. В конце матча свой гол забил Захарян и принёс три очка команде Сандро Шварца.
В активе "Динамо" теперь 35 очков. Уже в следующем туре они дома примут "Зенит" и могут уйти на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России. "Уфа" же по итогам тура опустилась на 15-е место. Ниже — лишь "Химки".
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