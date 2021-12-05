Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с РИА "Новости" восхитилась работой 20-летней Вероники Степановой, которая принесла победу сборной России в эстафете на Кубке мира.

"У женщин, конечно, в очередной раз Вероника доказала, что она настоящая эстафетчица. В прошлом сезоне мы все восхищались ее финишем на чемпионате России в эстафете. Таких эстафетчиц у нас давно не было", — заявила Вяльбе.

Глава Федерации также заметила, что основная проблема Степановой заключается в том, что она себя чувствует немного хуже в горах, а две следующие Олимпиады будут проходить именно в таких местах. Однако у России есть две-три молодые лыжницы, в которых в ФЛГР видят будущее нашей сборной.