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"Доказала, что настоящая эстафетчица": Вяльбе восхитилась молодой лыжницей Степановой, победившей в эстафете на Кубке мира

Спортсменка сумела великолепно отработать на последнем круге, и выйдя из-за спин соперниц принесла победу нашей команде.

5 декабря, 14:11

Вероника Степанова. Фото © instagram.com/stepanova_nika01

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с РИА "Новости" восхитилась работой 20-летней Вероники Степановой, которая принесла победу сборной России в эстафете на Кубке мира.

"У женщин, конечно, в очередной раз Вероника доказала, что она настоящая эстафетчица. В прошлом сезоне мы все восхищались ее финишем на чемпионате России в эстафете. Таких эстафетчиц у нас давно не было", — заявила Вяльбе.

Глава Федерации также заметила, что основная проблема Степановой заключается в том, что она себя чувствует немного хуже в горах, а две следующие Олимпиады будут проходить именно в таких местах. Однако у России есть две-три молодые лыжницы, в которых в ФЛГР видят будущее нашей сборной.

Женская сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по лыжам

Женская сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по лыжам

Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии. На последнем этапе за нашу команду бежала Вероника Степанова, которая сумела здорово высидеть за спинами соперниц и ушла в небольшой отрыв перед самым финишем.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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