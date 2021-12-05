Пять российских звёзд, которые получили с помощью силикона всё, а затем избавились от имплантов

Лера Кудрявцева

Фото © Instagram / leratv

В нулевых едва ли можно было представить звезду без пышной груди и голливудской улыбки. Правда, не всем так везёт с генами — приходилось выкручиваться. Вот и Лера Кудрявцева согласилась на операцию по увеличению груди. В 2019-м телеведущая попала в больницу из-за того, что один из имплантов порвался и содержимое стало растекаться по внутренним органам. Из симптомов — разве что усталость, но какая звезда не может пожаловаться на это. Кудрявцева на стала менять старые импланты на новые, а просто удалила всё лишнее из своего тела и заявила, что больше никогда на ляжет под нож пластического хирурга.

Маша Малиновская

Фото © Instagram / malinovskaya_tv

Когда ведущей Муз-ТВ Маше Малиновской исполнился 21 год, она решила сделать пластическую операцию. Одна из них — увеличение груди. Но в 2011 году, после рождения сына, Малиновская резко начала худеть, а грудь уже совсем не была такой красивой, как того бы хотелось. Через три года девушка удалила импланты и теперь "топит" за всё натуральное.

Айза Долматова

Фото © Instagram / aizalovesam

Айза Долматова, которая стала известна во многом благодаря браку с рэпером Гуфом, всегда признавалась, что у неё, как у любой женщины, много комплексов. Когда девушка родила старшего сына Сэма, она провела операцию по увеличению груди. Счастье длилось недолго — оказалось, у звезды аллергия на силикон, так что импланты пришлось в срочном порядке извлекать обратно. Разумеется, все эти вмешательства не прошли бесследно, Айза сейчас старается не привлекать внимание к этой части своего тела. А в одном из интервью она заявила: "Я всё вытащила, теперь у меня своя грудь".

Светлана Лобода

Фото © Instagram / lobodaofficial

Популярность Светланы строилась на её сексуальности, и без пышной груди тут не обошлось. Но после рождения двух дочерей и, видимо, уже достигнутого признания среди фанатов Лобода решила избавиться от "силикона". В начале двадцатого года фанаты заметили, как сильно уменьшилась грудь певицы. Впрочем, на сексапильность это никак не повлияло.

Регина Мянник

Фото © Instagram / regina_myannik