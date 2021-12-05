Российская певица и телеведущая Ольга Орлова неожиданно для поклонников призналась, что наконец-то вышла замуж. Свадьбу пара сыграла ещё 27 сентября втайне от всех. Впрочем, личность избранника артистка также предпочла не раскрывать, но совместные фото показала.

Орлова отметила, что долго не могла решить, делиться с подписчиками новостью о замужестве или нет. Однако, по её словам, именно о таких радостных событиях стоит рассказывать. Как подчеркнула 44-летняя певица, с новым мужем ей очень сильно повезло.

"Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! <...> Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается", — написала экс-участница группы "Блестящие" на своей странице в "Инстаграме".

Новоиспечённые супруги продемонстрировали обручальные кольца. Фото © Instagram / olgaorlova1311

Скромная церемония бракосочетания прошла в узком кругу. По словам певицы, дату они выбрали неслучайно — расписались во вторую годовщину знакомства.

Поклонники Орловой тут же поздравили её с радостным событием и пожелали счастья супругам. "Какая красивая пара! Берегите друг друга", "Ура! Очень за вас рада", "Это награда за ваше доброе сердце", "Олечка, вы вдохновляете всех женщин, которые ждут ещё тех самых" — высказались комментаторы.



Ольга Орлова — российская певица и актриса, участница поп-группы "Блестящие" с 1995 по 2000 год, с 2017 года артистка стала ведущей телешоу "Дом-2". Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.