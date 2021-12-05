Кто из детей знаменитостей заставил своих родителей страдать
Мы собрали подборку знаменитых родителей, которым пришлось пострадать из-за своих чад.
Фото © Instagram / sasha_morozova_singer, tdbndie
Дочь Вячеслава Малафеева — Ксения Малафеева
Фото © Instagram / malafeev16ru
Когда в 2011 году жена Вячеслава Малафеева погибла, футболист остался один с двумя детьми. Старшей Ксении было всего восемь. Не сумев смириться с потерей матери, девочка стала отдаляться. В 2020-м 16-летняя девушка ушла из дома. Стала курить, выкладывать в соцсети откровенные снимки и видео, ругаться матом, а через несколько месяцев полицейские поймали её на продаже наркотиков. Она объяснила, что хотела заработать на карманные расходы. Реального срока удалось избежать, но Ксюшу отправили на лечение.
Сын Елены Яковлевой — Денис Шальных
Фото © Instagram / tdbndie
Один из самых знаменитых героев этой подборки. Юноша прославился пару лет назад, когда его фотографии попали в Сеть. Пользователи были в шоке, когда увидели парня, чьё тело было покрыто тату на 80 процентов. Теперь кожа Дениса больше похожа на каталог в тату-салоне: гробы, цитаты, животные. Молодого человека обвиняли в злоупотребление алкоголем, но он всё отрицал.
Дочь Даны Борисовой — Полина Аксёнова
Фото © Instagram / danaborisova_official
Весной 2021 года в инстаграме Даны появились шокирующие кадры одежды её дочери Полины в крови. Оказалось, 13-летняя девочка стала заниматься так называемым селфхармом — самоповреждением. Позже Борисова объяснила, что подобные странности у подростка — новое веяние моды, а не суицидальные наклонности. Но винить девочку стоит едва ли. Пользователи связали проблемное поведение Полины с тем, что сама Дана несколько лет назад употребляла наркотики, из-за чего её дочери пришлось быстро повзрослеть.
Дочь певицы Славы — Александра Морозова
Фото © Instagram / sasha_morozova_singer
Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, никогда не пыталась казаться примерной девочкой. За словом в карман она не лезла, да и выпить тоже не отказывалась. Никто не удивился, когда её дочь от ресторатора Константина Морозова пошла по "кривой дорожке". Когда Саше было 15, во время учёбы в Швейцарии она стала завсегдатаем в ночных клубах вместе с друзьями, а к 16 годам успела завоевать репутацию девочки лёгкого поведения. Мама такое поведение исправить не могла — её собственный опыт говорил о том, что запретами тут не поможешь, нужно просто переждать. Сейчас в профиле Саши всё чаще появляются откровенные кадры.
Сын Алексея Сидорова — Леонид Сидоров
Фото © Wikipedia, kp.ru
По сравнению с другими участниками этой подборки Леонид выделяется, причём не в лучшую сторону. Мальчик рос без родителей — когда ему было полтора года, мать лишили родительских прав, а Алексей Сидоров, будущий режиссёр "Бригады", просто подписал отказ. Парень попал в детдом, а потом несколько лет жил с тётей, которая в итоге отдала его в интернат, не выдержав постоянных выходок подростка. Выйдя из интерната, Леонид получил алименты от отца за несколько лет и быстро их пропил. Угнал автомобиль и попал в колонию для несовершеннолетних. Правда, исправительное учреждение не помогло молодому человеку. Выйдя, он вместе с приятелем напал на соседку по коммунальной квартире. Они изнасиловали и убили девушку, за что Сидоров получил 13 лет колонии.
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