Кто из детей знаменитостей заставил своих родителей страдать

Дочь Вячеслава Малафеева — Ксения Малафеева

Фото © Instagram / malafeev16ru

Когда в 2011 году жена Вячеслава Малафеева погибла, футболист остался один с двумя детьми. Старшей Ксении было всего восемь. Не сумев смириться с потерей матери, девочка стала отдаляться. В 2020-м 16-летняя девушка ушла из дома. Стала курить, выкладывать в соцсети откровенные снимки и видео, ругаться матом, а через несколько месяцев полицейские поймали её на продаже наркотиков. Она объяснила, что хотела заработать на карманные расходы. Реального срока удалось избежать, но Ксюшу отправили на лечение.

Сын Елены Яковлевой — Денис Шальных

Фото © Instagram / tdbndie

Один из самых знаменитых героев этой подборки. Юноша прославился пару лет назад, когда его фотографии попали в Сеть. Пользователи были в шоке, когда увидели парня, чьё тело было покрыто тату на 80 процентов. Теперь кожа Дениса больше похожа на каталог в тату-салоне: гробы, цитаты, животные. Молодого человека обвиняли в злоупотребление алкоголем, но он всё отрицал.

Дочь Даны Борисовой — Полина Аксёнова

Фото © Instagram / danaborisova_official

Весной 2021 года в инстаграме Даны появились шокирующие кадры одежды её дочери Полины в крови. Оказалось, 13-летняя девочка стала заниматься так называемым селфхармом — самоповреждением. Позже Борисова объяснила, что подобные странности у подростка — новое веяние моды, а не суицидальные наклонности. Но винить девочку стоит едва ли. Пользователи связали проблемное поведение Полины с тем, что сама Дана несколько лет назад употребляла наркотики, из-за чего её дочери пришлось быстро повзрослеть.

Дочь певицы Славы — Александра Морозова

Фото © Instagram / sasha_morozova_singer

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, никогда не пыталась казаться примерной девочкой. За словом в карман она не лезла, да и выпить тоже не отказывалась. Никто не удивился, когда её дочь от ресторатора Константина Морозова пошла по "кривой дорожке". Когда Саше было 15, во время учёбы в Швейцарии она стала завсегдатаем в ночных клубах вместе с друзьями, а к 16 годам успела завоевать репутацию девочки лёгкого поведения. Мама такое поведение исправить не могла — её собственный опыт говорил о том, что запретами тут не поможешь, нужно просто переждать. Сейчас в профиле Саши всё чаще появляются откровенные кадры.

Сын Алексея Сидорова — Леонид Сидоров