Актриса Повереннова ответила хейтерам на обвинения в пластике лица

49-летняя артистка Дарья Повереннова заверила, что никогда не делала пластику лица и не ложилась под нож хирурга, однако хейтеры ей не верят и продолжают писать гневные комментарии. Звезда театра и кино решила рассказать всем, что на самом деле в уходе за лицом ей помогает специалист, вместе с которым она работает над недостатками кожи.

"Моё лицо в 49 лет — это работа моя и косметолога. Конечно, я хочу исправить недостатки кожи и иметь чёткий овал лица. И поверьте, это достигается не только при помощи хирурга (во всяком случае, пока). Мне нравятся малоинвазивные процедуры: рассасывающиеся нити (помните, я даже делала пост прямо с подобной процедуры?) и инъекции гиалуроновой кислоты", — призналась Повереннова хейтерам и поклонникам на своей странице в "Инстаграме".

Насчёт ботокса актриса написала, что пробовала, но он для неё не эффективен, так как у неё резистенция к яду ботулотоксина. То есть лоб всё равно продолжает морщиться. Желания сделать себе пухлые губы, признаётся Дарья, у неё и не было никогда, а вот "накачанные" щёки — это её "багаж с детства". Артистка рассказала, что не исключает в будущем пластических операций, но пока их не делала, а залог подтянутой сияющей кожи — здоровый образ жизни, правильное питание и отсутствие вредных привычек.

"Отказ от курения, кофе, бег каждый день, контролирование своего веса служат мне хорошую службу! Без серьёзного личного труда ни косметолог, ни хирург чуда не совершат! А вот вы — можете!" — мотивировала актриса своих подписчиков.